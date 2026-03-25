Dürr Aktie

Marktkap. 1,29 Mrd. EUR

KGV 7,70
WKN 556520

ISIN DE0005565204

Symbol DUERF

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Dürr nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Hold" belassen. Nikita Papaccio aktualisierte in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar seine Annahmen für den Anlagenbauer - auch im Hinblick auf die vorgeschlagene Dividende, die mit 80 Cent je Aktie etwas höher ausfalle als in den vergangenen Jahren. Er wies darauf hin, dass diese noch keine Erlöse aus dem Verkauf des Umwelttechnik-Geschäfts beinhalte./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Dürr Hold

Unternehmen:
Dürr AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
18,38 €		 Abst. Kursziel*:
36,02%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
18,54 €		 Abst. Kursziel aktuell:
34,84%
Analyst Name:
Nikita Papaccio 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,07 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Dürr AG

14:21 Dürr Hold Deutsche Bank AG
09.03.26 Dürr Buy Warburg Research
06.03.26 Dürr Halten DZ BANK
06.03.26 Dürr Hold Deutsche Bank AG
05.03.26 Dürr Buy Baader Bank
mehr Analysen

Nachrichten zu Dürr AG

dpa-afx Kontinuität Dürr-Aktie legt zu: Maschinenbauer verlängert CEO-Vertrag - Dividende wird erhöht Dürr-Aktie legt zu: Maschinenbauer verlängert CEO-Vertrag - Dividende wird erhöht
dpa-afx Maschinenbauer Dürr will höhere Dividende zahlen
EQS Group EQS-Adhoc: Dr. Jochen Weyrauch für drei weitere Jahre zum Vorstandsvorsitzenden der Dürr AG bestellt
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: SDAX zum Start mit Kursplus
finanzen.net Dürr Aktie News: Dürr am Mittwochnachmittag mit roter Tendenz
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: SDAX mittags im Minus
finanzen.net Montagshandel in Frankfurt: SDAX verbucht zum Start Abschläge
finanzen.net Dürr zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
dpa-afx ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Dürr auf 'Halten' - Fairer Wert 22 Euro
EQS Group EQS-Adhoc: Dr. Jochen Weyrauch appointed CEO of Dürr AG for another three years
EQS Group EQS-Adhoc: Dürr AG exceeds forecast for earnings after tax in fiscal 2025
EQS Group EQS-Adhoc: Dürr AG raises forecast for free cash flow
EQS Group EQS-AFR: Dürr Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Dürr Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Dürr Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Dürr AG adjusts forecast for order intake; sales and earnings forecast confirmed
EQS Group EQS-Adhoc: D&#252;rr Group sells its environmental technology business
