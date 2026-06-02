Daimler Truck Aktie
Marktkap. 31,46 Mrd. EURKGV 14,57 Div. Rendite 5,09%
WKN DTR0CK
ISIN DE000DTR0CK8
Symbol DTGHF
Daimler Truck Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Daimler Truck mit Blick auf die hauseigene Branchenkonferenz mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Nachfrage in wichtigen Regionen sei robust, wobei sich Nordamerika und Europa gut hielten, schrieb Jose Asumendi am Dienstagabend. Auch auf die Lieferketten und die Kosten habe der Nahostkonflikt überschaubare Auswirkungen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 20:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Daimler Trucks
Zusammenfassung: Daimler Truck Overweight
|Unternehmen:
Daimler Truck
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
42,13 €
|Abst. Kursziel*:
18,68%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
42,51 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,62%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
47,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Daimler Truck
|02.06.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|29.05.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.26
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.05.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|13.05.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|29.05.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.26
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.05.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|13.05.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|29.05.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.05.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|08.05.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.26
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|13.05.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|12.05.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|06.05.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|22.04.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|27.05.26
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.05.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|06.05.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|15.04.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|13.04.26
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.