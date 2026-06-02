DAX 25.124 +0,5%ESt50 6.108 +1,2%MSCI World 4.883 +0,1%Top 10 Crypto 8,5630 %Nas 27.094 +0,0%Bitcoin 57.910 +0,9%Euro 1,1618 -0,1%Öl 97,74 +1,9%Gold 4.460 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Bayer BAY001 Microsoft 870747 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Deutsche Telekom 555750 Marvell Technology A3CNLD RENK RENK73 Lufthansa 823212 Amazon 906866 NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich in Grün -- ASML im Fokus
Top News
USA planen Strafzölle auf Produkte aus Zwangsarbeit USA planen Strafzölle auf Produkte aus Zwangsarbeit
Nach Rekorden in Japan und USA: DAX-Anleger bleiben zurückhaltend Nach Rekorden in Japan und USA: DAX-Anleger bleiben zurückhaltend
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Daimler Truck Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
42,51 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
STU
finanzen.net zero
Daimler Truck jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 31,46 Mrd. EUR

KGV 14,57 Div. Rendite 5,09%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN DTR0CK

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000DTR0CK8

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DTGHF

JP Morgan Chase & Co.

Daimler Truck Overweight

08:01 Uhr
Daimler Truck Overweight
Aktie in diesem Artikel
Daimler Truck
42,51 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Daimler Truck mit Blick auf die hauseigene Branchenkonferenz mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Nachfrage in wichtigen Regionen sei robust, wobei sich Nordamerika und Europa gut hielten, schrieb Jose Asumendi am Dienstagabend. Auch auf die Lieferketten und die Kosten habe der Nahostkonflikt überschaubare Auswirkungen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 20:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daimler Trucks

Zusammenfassung: Daimler Truck Overweight

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
42,13 €		 Abst. Kursziel*:
18,68%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
42,51 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,62%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Daimler Truck

02.06.26 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
29.05.26 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
27.05.26 Daimler Truck Neutral Goldman Sachs Group Inc.
18.05.26 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
13.05.26 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Daimler Truck

finanzen.net Aktie bewertet Analyse: Bernstein Research vergibt Underperform an Daimler Truck-Aktie Analyse: Bernstein Research vergibt Underperform an Daimler Truck-Aktie
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Daimler Truck auf 'Underperform' - Ziel 35 Euro
finanzen.net Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Dienstagnachmittag gesucht
finanzen.net DAX aktuell: So entwickelt sich der DAX am Dienstagnachmittag
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck präsentiert sich am Dienstagmittag stärker
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsstart in Grün
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart stärker
finanzen.net Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck reagiert am Vormittag positiv
EQS Group EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information
Zacks Is Daimler Truck Holding AG - Sponsored ADR (DTRUY) Outperforming Other Auto-Tires-Trucks Stocks This Year?
EQS Group EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information
RSS Feed
Daimler Truck zu myNews hinzufügen