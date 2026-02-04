Danone Aktie
Marktkap. 46,43 Mrd. EURKGV 20,76 Div. Rendite 3,30%
WKN 851194
ISIN FR0000120644
Symbol GPDNF
Danone Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Overweight" belassen. Der Rückruf von Säuglingsnahrung scheine deutlich ausgeweitet worden zu sein, schrieb Celine Pannuti am Donnerstagabend. Danone dürfte bei dem Thema umsichtig vorgehen und nach Österreich dürften vermutlich weitere Länder folgen. Der direkte Umsatzeinfluss bleibe aber gering, wenngleich der Markt vorsichtig bleiben dürfte./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 19:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 19:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 4kclip / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Danone Overweight
|Unternehmen:
Danone S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
90,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
71,36 €
|Abst. Kursziel*:
26,12%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
70,46 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,73%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
83,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Danone S.A.
|08:31
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.02.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|27.01.26
|Danone Buy
|UBS AG
|26.01.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|08:31
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.02.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|27.01.26
|Danone Buy
|UBS AG
|26.01.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|08:31
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|Danone Buy
|UBS AG
|26.01.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|26.01.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|02.09.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.12.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|18.12.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|09.12.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research