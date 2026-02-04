DAX 24.491 -0,5%ESt50 5.926 -0,8%MSCI World 4.453 +0,0%Top 10 Crypto 8,8720 +2,8%Nas 22.541 -1,6%Bitcoin 55.188 +3,4%Euro 1,1787 +0,0%Öl 68,30 +1,5%Gold 4.843 +1,4%
JP Morgan Chase & Co.

Danone Overweight

08:31 Uhr
Danone Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Overweight" belassen. Der Rückruf von Säuglingsnahrung scheine deutlich ausgeweitet worden zu sein, schrieb Celine Pannuti am Donnerstagabend. Danone dürfte bei dem Thema umsichtig vorgehen und nach Österreich dürften vermutlich weitere Länder folgen. Der direkte Umsatzeinfluss bleibe aber gering, wenngleich der Markt vorsichtig bleiben dürfte./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 19:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 19:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Danone Overweight

Unternehmen:
Danone S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
71,36 €		 Abst. Kursziel*:
26,12%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
70,46 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,73%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
83,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

