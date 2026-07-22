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Danone Aktie

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69,48 EUR -2,56 EUR -3,55 %
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Marktkap. 45,44 Mrd. EUR

KGV 27,19 Div. Rendite 2,93%
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JP Morgan Chase & Co.

Danone Overweight

10:06 Uhr
Danone Overweight
Aktie in diesem Artikel
Danone S.A.
69,48 EUR -2,56 EUR -3,55%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat die Einstufung für Danone nach Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die Aktie befindet sich zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Analystin Celine Pannuti verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf das Wachstum des Milchprodukte-Herstellers aus eigener Kraft, das vor allem auf deutlicher als vom Konsens erwartete Preissteigerungen zurückzuführen sei. Das Wachstum der Mengen/Produktmix sei dagegen etwas hinter den Schätzungen zurückgeblieben./ck/rob/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 07:22 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 07:22 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 4kclip / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Danone Overweight

Unternehmen:
Danone S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
69,68 €		 Abst. Kursziel*:
29,16%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
69,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,53%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
80,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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