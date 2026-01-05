DAX 24.949 +0,3%ESt50 5.925 +0,0%MSCI World 4.487 +0,2%Top 10 Crypto 12,58 +0,3%Nas 23.396 +0,7%Bitcoin 80.185 +0,0%Euro 1,1715 -0,1%Öl 62,18 +0,7%Gold 4.471 +0,6%
Heute im Fokus
DAX markiert neue Rekordhochs -- US-Börsen kaum bewegt erwartet -- NVIDIA plant Robotaxis für 2027 -- DroneShield, adidas, Novo Nordisk, D-Wave, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, TKMS, BMW, VW im Fokus
Top News
BMW-Aktie um Nulllinie: US-Absatz 2025 zum dritten Mal in Folge gesteigert BMW-Aktie um Nulllinie: US-Absatz 2025 zum dritten Mal in Folge gesteigert
Infineon-Aktie mit deutlichem Kursplus: Positiver Ausblick von Microchip Technology schiebt an Infineon-Aktie mit deutlichem Kursplus: Positiver Ausblick von Microchip Technology schiebt an
Deutsche Börse Aktie

222,20 EUR +0,90 EUR +0,41 %
STU
Marktkap. 40,23 Mrd. EUR

KGV 20,98 Div. Rendite 1,80%
WKN 581005

ISIN DE0005810055

Symbol DBOEF

UBS AG

Deutsche Börse Neutral

13:36 Uhr
Deutsche Börse Neutral
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Börse AG
222,20 EUR 0,90 EUR 0,41%
Charts| News| Analysen
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Neutral" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Die Bewertungen europäischer Börsenbetreiber seien attraktiv und die Gewinnaussichten stark, aber Kurstreiber könnten vorerst fehlen, schrieb Michael Werner in einer am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Er rechnet bei der Deutschen Börse nicht mit höheren Marktschätzungen für den Gewinn je Aktie

angesichts einer sich abschwächenden Zinsvolatilität. Zudem seien die Vergleichswerte für die Deutsche Börse im Jahr 2026 die höchsten unter den Börsenbetreibern./ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 16:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 16:03 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Börse Neutral

Unternehmen:
Deutsche Börse AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
250,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
221,10 €		 Abst. Kursziel*:
13,07%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
222,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,51%
Analyst Name:
Michael Werner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
267,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Börse AG

15:11 Deutsche Börse Overweight Barclays Capital
13:36 Deutsche Börse Neutral UBS AG
11.12.25 Deutsche Börse Kaufen DZ BANK
11.12.25 Deutsche Börse Overweight Barclays Capital
11.12.25 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

finanzen.net Experten-Analyse Analyse: Overweight-Bewertung für Deutsche Börse-Aktie von Barclays Capital Analyse: Overweight-Bewertung für Deutsche Börse-Aktie von Barclays Capital
finanzen.net Analyse: UBS AG vergibt Neutral an Deutsche Börse-Aktie
finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 verbucht Verluste
finanzen.net Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse gibt am Mittag nach
finanzen.net Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Vormittag im Aufwind
BNP Paribas Rheinmetall, Porsche, Euro, Gold, Volatilität, Special Guest - Charttechnik mit Harald Weygand
finanzen.net Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
Dow Jones XETRA-Gold Bestände leicht gestiegen
finanzen.net Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Mittag Zuschläge
EQS Group EQS-Adhoc: Deutsche Börse AG: Share buybacks a regular annual component of its refined capital allocation principles and in 2026 share buybacks of €500 million
Cointelegraph Deutsche Börse joins Kraken in ambitious push to unify digital markets
EQS Group EQS-CMS: Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 /
Deutsche Welle EU investigates Deutsche Börse and Nasdaq derivatives trade
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Deutsche Welle EU investigates Deutsche Börse and Nasdaq derivatives trade
Deutsche Welle EU investigates Deutsche Börse and Nasdaq derivatives trade
Deutsche Welle EU investigates Deutsche Börse and Nasdaq derivatives trade
