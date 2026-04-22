NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem fairen Wert von 235 Euro belassen. Der Börsenbetreiber und Finanzkonzern habe einen soliden Jahresauftakt hinter sich, schrieb Ben Bathurst in einer ersten Reaktion am Montag. Die Jahresziele habe das Unternehmen trotz des guten Abschneidens aber lediglich bestätigt. Er erachte die Aktien gegenwärtig als fair bewertet./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 14:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 14:09 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
235,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
266,30 €
|Abst. Kursziel*:
-11,75%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
265,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-11,52%
|
Analyst Name:
Ben Bathurst
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
281,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Deutsche Börse AG
|21:41
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21:21
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.04.26
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|16.04.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
