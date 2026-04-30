Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Deutsche Börse Aktie

Marktkap. 48,14 Mrd. EUR

KGV 20,53 Div. Rendite 1,88%
WKN 581005

ISIN DE0005810055

Symbol DBOEF

Deutsche Börse AG
261,90 EUR -2,50 EUR -0,95%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Deutsche Börse nach Zahlen zum ersten Quartal von 235 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Höhere Umsätze des Finanzkonzerns als erwartet ließen die Schätzungen für das Ergebnis je Aktie über seinen Bewertungszeitraum hinweg steigen, schrieb Ben Bathurst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 14:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 14:16 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Börse Sector Perform

Unternehmen:
Deutsche Börse AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
240,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
261,20 €		 Abst. Kursziel*:
-8,12%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
261,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-8,36%
Analyst Name:
Ben Bathurst 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
284,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Börse AG

21:46 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
08:01 Deutsche Börse Neutral Goldman Sachs Group Inc.
29.04.26 Deutsche Börse Neutral UBS AG
29.04.26 Deutsche Börse Overweight Barclays Capital
28.04.26 Deutsche Börse Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

finanzen.net Buy, hold, sell? Deutsche Börse-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im April Deutsche Börse-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im April
finanzen.net Handel in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schließt im Plus
finanzen.net Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Donnerstagshandel in der Gewinnzone
finanzen.net Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Donnerstagnachmittag mit Verlusten
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 in Grün
finanzen.net Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse verliert am Donnerstagmittag
finanzen.net DAX 40-Papier Deutsche Börse-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Deutsche Börse von vor einem Jahr eingebracht
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 /
EN, Deutsche Boerse Q1 2026 Market Review: Long-term Interest Rates
EN, Deutsche Boerse A five-year success story: Micro Futures drive global adoption of European benchmarks
EQS Group EQS-CMS: Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 /
Cointelegraph Deutsche Börse invests $200 million in Kraken parent Payward
EQS Group EQS-CMS: Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 /
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
