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Deutsche Börse Aktie

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272,60 EUR +0,20 EUR +0,07 %
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Deutsche Börse Sector Perform

21:01 Uhr
Deutsche Börse Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Börse AG
272,60 EUR 0,20 EUR 0,07%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Deutsche Börse von 240 auf 252 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Ben Bathurst passte am Freitag seine Schätzungen an die Zahlen des Börsenbetreibers für das zweite Quartal an und erhöhte seine Annahmen für Umsatz und Gewinn von 2026 bis 2028. Er berücksichtigt dabei auch die neuesten verfügbaren Volumendaten./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 12:50 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 12:50 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Börse Sector Perform

Unternehmen:
Deutsche Börse AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
252,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
274,10 €		 Abst. Kursziel*:
-8,06%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
272,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,56%
Analyst Name:
Ben Bathurst 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
285,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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