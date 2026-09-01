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Deutsche Bank Aktie

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AI Analyse

Goldman Sachs Group Inc.

Deutsche Bank Buy

08:16 Uhr
Deutsche Bank Buy
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Bank AG
34,83 EUR 0,64 EUR 1,86%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktien der Deutschen Bank von 37,00 auf 43,75 Euro angehoben und die Papiere von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. "Die Deutsche Bank startet eine Ära höherer Profitabilität", schrieb Chris Hallam am Dienstag. Angetrieben werde sie durch eine höhere Ertragsdynamik und den operativen Hebel. Besonders positiv hebt Hallam hervor, dass diese Entwicklung ab 2027 mit einer deutlich größeren Flexibilität beim Kapital begleitet werde. Dies alles bekämen die Anleger an der Börse zu einem günstigen Preis./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 22:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Bank Buy

Unternehmen:
Deutsche Bank AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
43,75 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
34,51 €		 Abst. Kursziel*:
26,77%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
34,83 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,61%
Analyst Name:
Chris Hallam 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,39 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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