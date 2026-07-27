Deutsche Bank Aktie
Marktkap. 58,29 Mrd. EURKGV 10,49 Div. Rendite 3,02%
WKN 514000
ISIN DE0005140008
Symbol DB
Deutsche Bank Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Joseph Dickerson sprach am Mittwoch von insgesamt robusten Resultaten. Im Handel mit festverzinslichen Wertpapieren, Währungen und Rohstoffen sowie mit Blick auf die Erträge insgesamt habe das Finanzinstitut stark abgeschnitten./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: r.classen / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Bank Hold
|Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
33,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
32,13 €
|Abst. Kursziel*:
2,72%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
31,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,79%
|
Analyst Name:
Joseph Dickerson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,94 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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