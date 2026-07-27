Deutsche Bank Aktie
Marktkap. 58,29 Mrd. EURKGV 10,49 Div. Rendite 3,02%
WKN 514000
ISIN DE0005140008
Symbol DB
Deutsche Bank Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Das Finanzinstitut habe auf ganzer Linie stark abgeschnitten, schrieb Kian Abouhossein in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Anleihegeschäft habe der deutsche Branchenprimus die US-Wettbewerber überflügelt. Dies sollte höhere Gewinnschätzungen (EPS) und die Neubewertung der Aktien stützen./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 07:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 07:04 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: hans engbers / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Bank Overweight
|Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
41,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
32,08 €
|Abst. Kursziel*:
27,83%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
31,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
31,43%
|
Analyst Name:
Kian Abouhossein
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,94 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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