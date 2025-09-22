DAX 23.527 -0,5%ESt50 5.442 -0,3%Top 10 Crypto 15,65 -0,4%Dow 46.382 +0,1%Nas 22.789 +0,7%Bitcoin 95.891 +0,4%Euro 1,1791 -0,1%Öl 66,18 -0,6%Gold 3.750 +0,1%
Top News
Strategy-Aktie als Vorbild? Krypto-Treasury-Unternehmen müssen mehr leisten, als nachzuahmen Strategy-Aktie als Vorbild? Krypto-Treasury-Unternehmen müssen mehr leisten, als nachzuahmen
EZB-Ratsmitglied Nagel: Euro-Bewertung insgesamt nicht besorgniserregend EZB-Ratsmitglied Nagel: Euro-Bewertung insgesamt nicht besorgniserregend
Deutsche Grundstücksauktionen Aktie

Marktkap. 11,2 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN 553340

ISIN DE0005533400

Deutsche Grundstücksauktionen Kaufen

08:44 Uhr

08:44 Uhr
Deutsche Grundstücksauktionen Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Grundstücksauktionen AG
7,10 EUR 0,10 EUR 1,43%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

GBC-Research sieht die Deutsche Grundstücksauktionen AG im ersten Halbjahr 2025 mit einem leichten Umsatzplus und stabiler Nachfragebasis auf Kurs. Die Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker betonen die disziplinierte Kostenstruktur und die intakte Pipeline. Das Kursziel bleibt unverändert bei 12,85 Euro, das Rating „Kaufen“ wird bestätigt.

Im ersten Halbjahr 2025 habe die Deutsche Grundstücksauktionen AG den Objektumsatz um 3,6 % auf 37,5 Mio. Euro gesteigert. Die bereinigten Nettoeinnahmen seien trotz selektiver Nachfrage leicht auf 3,84 Mio. Euro gestiegen. Die dezentrale Aufstellung habe als Risikopuffer gewirkt und die Aggregation stabilisiert.

Trotz dieser Entwicklung habe das Halbjahr ergebnisseitig leicht negativ abgeschlossen, mit einem Periodenfehlbetrag von 0,04 Mio. Euro. Die Umsatzerlöse der Muttergesellschaft hätten leicht unter Vorjahr gelegen, die Kostenbasis sei insgesamt diszipliniert geblieben und strukturelle Maßnahmen seien fortgesetzt worden. Die Ergebnisbeiträge der Tochtergesellschaften hätten in Summe auf Vorjahresniveau gelegen, jedoch nicht ausgereicht, um die schwächere Performance der Muttergesellschaft vollständig zu kompensieren.

Das Management habe die Zielsetzung eines Objektumsatzes von 80 Mio. Euro für das Gesamtjahr bestätigt. Dieses Niveau erscheine erreichbar, insbesondere wenn Finanzierungsvorbehalte gelöst würden und die Pipeline realisiert werde. Auf Ergebnisebene sei nach einem leicht negativen Halbjahr eine Verbesserung im dritten Quartal wahrscheinlich.

Analog zu den weiterhin unveränderten Prognoseannahmen habe GBC-Research im Rahmen des DCF-Modells ein unverändertes Bewertungsergebnis in Höhe von 12,85 Euro ermittelt und vergebe weiterhin das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 23.09.2025, 8:40 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 18.09.2025 um 18:20 Uhr fertiggestellt und am 22.09.2025 um 8:00 Uhr erstmals veröffentlicht.


Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=e918c95d2e010673f1060f9e6fe93951


Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Grundstücksauktionen Kaufen

Unternehmen:
Deutsche Grundstücksauktionen AG		 Analyst:
GBC		 Kursziel:
12,85 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
7,10 €		 Abst. Kursziel*:
80,99%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
7,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
80,99%
Analyst Name:
Matthias Greiffenberger 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Grundstücksauktionen AG

08:44 Deutsche Grundstücksauktionen Kaufen GBC
11.06.25 Deutsche Grundstücksauktionen Kaufen GBC
14.03.25 Deutsche Grundstücksauktionen Kaufen GBC
12.09.24 Deutsche Grundstücksauktionen Kaufen GBC
10.06.24 Deutsche Grundstücksauktionen Kaufen GBC
mehr Analysen

