Diageo Aktie
Marktkap. 42,42 Mrd. EURKGV 22,32 Div. Rendite 4,38%
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Symbol DGEAF
Diageo Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 1800 Pence auf "Neutral" belassen. Celine Pannuti gab am Dienstag einen Ausblick auf den mit Spannung erwarteten Kapitalmarkttag des Spirituosenkonzerns sowie die Geschäftsjahresergebnisse am 6. August. Die entscheidende Aufgabe für das Management werde es, die Anleger vom Turnaround zu überzeugen./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 01:43 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 01:43 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Diageo Neutral
|Unternehmen:
Diageo plc
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
18,00 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
16,56 £
|Abst. Kursziel*:
8,73%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,99 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Diageo plc
|08:01
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.07.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.07.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.07.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|Diageo Buy
|Deutsche Bank AG
|09.07.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|09.07.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.25
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|22.07.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Diageo Neutral
|UBS AG