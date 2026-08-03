JP Morgan Chase & Co.

Diageo Neutral

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 1800 Pence auf "Neutral" belassen. Celine Pannuti gab am Dienstag einen Ausblick auf den mit Spannung erwarteten Kapitalmarkttag des Spirituosenkonzerns sowie die Geschäftsjahresergebnisse am 6. August. Die entscheidende Aufgabe für das Management werde es, die Anleger vom Turnaround zu überzeugen./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 01:43 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 01:43 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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