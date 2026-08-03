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ISIN GB0002374006

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Symbol DGEAF

JP Morgan Chase & Co.

Diageo Neutral

08:01 Uhr
Diageo Neutral
Aktie in diesem Artikel
Diageo plc
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 1800 Pence auf "Neutral" belassen. Celine Pannuti gab am Dienstag einen Ausblick auf den mit Spannung erwarteten Kapitalmarkttag des Spirituosenkonzerns sowie die Geschäftsjahresergebnisse am 6. August. Die entscheidende Aufgabe für das Management werde es, die Anleger vom Turnaround zu überzeugen./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 01:43 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 01:43 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Diageo Neutral

Unternehmen:
Diageo plc		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
18,00 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
16,56 £		 Abst. Kursziel*:
8,73%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,99 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Diageo plc

08:01 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 Diageo Hold Deutsche Bank AG
28.07.26 Diageo Neutral UBS AG
23.07.26 Diageo Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.07.26 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
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