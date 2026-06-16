DAX 25.027 +0,4%ESt50 6.323 +0,4%MSCI World 4.834 +0,6%Top 10 Crypto 8,0380 -2,4%Nas 26.451 +1,7%Bitcoin 54.302 -3,0%Euro 1,1470 -0,3%Öl 78,05 -0,8%Gold 4.224 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F BMW 519000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA-Iran-Abkommen unterzeichnet: DAX letztlich höher - über 25.000 Punkten -- Apple-CEO erwartet Preiserhöhungen -- SAP, Oracle, Microsoft, SpaceX, Nebius, Amazon, TUI, Lufthansa, VW im Fokus
Top News
SAP-Aktie kräftig unter Druck: KI-Sorgen treiben Kurs auf Zweieinhalbjahrestief SAP-Aktie kräftig unter Druck: KI-Sorgen treiben Kurs auf Zweieinhalbjahrestief
VW-Aktie leichter: Blume verteidigt Sparkurs auf Hauptversammlung - darauf achten Anleger jetzt VW-Aktie leichter: Blume verteidigt Sparkurs auf Hauptversammlung - darauf achten Anleger jetzt
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Douglas Aktie

Kaufen
Verkaufen
Douglas Aktien-Sparplan
8,11 EUR -0,53 EUR -6,13 %
STU
finanzen.net zero
Douglas jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 942,31 Mio. EUR

KGV 7,55 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN BEAU1Y

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000BEAU1Y4

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DOUDF

Jefferies & Company Inc.

Douglas Buy

18:41 Uhr
Douglas Buy
Aktie in diesem Artikel
Douglas AG
8,11 EUR -0,53 EUR -6,13%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Douglas nach einem erneut gekappten Ausblick auf "Buy" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Mit Blick auf das Konzernumsatzwachstum im Geschäftsjahr 2025/26 peile die Parfümeriekette nun nicht mehr wie von ihm und dem Markt erwartet zumindest das untere Ende der zuvor genannten Bandbreite an, schrieb Henrik Paganetty am Donnerstag. Bei der operative Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Sonderposten (bereinigtes Ebitda) rechne Douglas jetzt mit einem deutlich niedrigeren Wert als von dem Experten prognostiziert./rob/la/jha

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 11:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 11:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lma_ss / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Douglas Buy

Unternehmen:
Douglas AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
12,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
8,17 €		 Abst. Kursziel*:
46,88%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
8,11 €		 Abst. Kursziel aktuell:
47,97%
Analyst Name:
Henrik Paganetty 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Douglas AG

18:41 Douglas Buy Jefferies & Company Inc.
03.06.26 Douglas Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.05.26 Douglas Neutral Goldman Sachs Group Inc.
14.05.26 Douglas Hold Deutsche Bank AG
13.05.26 Douglas Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Douglas AG

dpa-afx Ausblick gesenkt Douglas-Aktie auf Rekordtief: Unternehmen kappt Jahresziele erneut Douglas-Aktie auf Rekordtief: Unternehmen kappt Jahresziele erneut
finanzen.net Schwacher Handel: SDAX letztendlich mit Abgaben
EQS Group EQS-News: DOUGLAS Group passt Guidance an – Fokus auf strategische Prioritäten
EQS Group EQS-Adhoc: DOUGLAS AG: Prognoseanpassung für 2025/26
finanzen.net XETRA-Handel SDAX verliert zum Start des Dienstagshandels
finanzen.net Schwacher Handel: SDAX fällt zum Handelsende
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX beendet die Montagssitzung in der Verlustzone
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX mittags
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX liegt zum Handelsstart im Minus
EQS Group EQS-News: DOUGLAS Group adjusts guidance – focus on strategic priorities
EQS Group EQS-Adhoc: DOUGLAS AG: Updated Guidance for 2025/26
EQS Group EQS-PVR: Douglas AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Zacks Initiates Coverage of Douglas Elliman With Underperform Recommendation
Zacks Are Investors Undervaluing Douglas Emmett (DEI) Right Now?
Zacks Douglas Dynamics (PLOW) is an Incredible Growth Stock: 3 Reasons Why
MotleyFool Landmark Investment Partners Reduces Douglas Emmett Stake, According to Recent SEC Filing
Zacks Is Douglas Emmett (DEI) Stock Undervalued Right Now?
RSS Feed
Douglas AG zu myNews hinzufügen