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DWS Group Aktie

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DWS Group Aktien-Sparplan
68,55 EUR -3,50 EUR -4,86 %
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DWS Group jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 14,24 Mrd. EUR

KGV 12,19 Div. Rendite 5,31%
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Symbol DWS

Jefferies & Company Inc.

DWS Group GmbHCo Hold

15:46 Uhr
DWS Group GmbHCo Hold
Aktie in diesem Artikel
DWS Group GmbH & Co. KGaA
68,55 EUR -3,50 EUR -4,86%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DWS auf "Hold" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Tom Mills bemängelte am Mittwoch nach den Quartalszahlen der Fondsgesellschaft die geringeren Gebühren und höheren Kosten. Positiv sei aber die Entwicklung des Nettozuflusses und des Überschusskapitals. Letzteres liege mit 1,2 Milliarden Euro über der für das kommende Jahr geplanten Sonderdividende./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Olga P Galkina / Shutterstock.com

Zusammenfassung: DWS Group Hold

Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
51,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
68,15 €		 Abst. Kursziel*:
-25,17%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
68,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-25,60%
Analyst Name:
Tom Mills 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
62,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

15:46 DWS Group Hold Jefferies & Company Inc.
13:26 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
09.07.26 DWS Group Sell Goldman Sachs Group Inc.
08.07.26 DWS Group Buy UBS AG
15.06.26 DWS Group Sell Goldman Sachs Group Inc.
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