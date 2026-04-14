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ISIN GB00B7KR2P84

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Symbol EJTTF

JP Morgan Chase & Co.

easyJet Underweight

08:06 Uhr
easyJet Underweight
Aktie in diesem Artikel
easyJet plc
4,56 EUR -0,01 EUR -0,22%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Easyjet von 400 auf 350 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Harry Gowers passte seine Schätzungen für Europas Fluggesellschaften am Dienstagabend an die gestiegenen Treibstoffkosten an. Mit Blick auf die Berichtssaison setzt er vor allem auf die Netzwerkairlines. Insgesamt hält er Ryanair aber für die defensivste Wahl in dem aktuell unsicheren Umfeld./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 22:52 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com

Zusammenfassung: easyJet Underweight

Unternehmen:
easyJet plc		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
3,50 £
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
3,96 £		 Abst. Kursziel*:
-11,71%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Harry J Gowers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,81 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu easyJet plc

08:06 easyJet Underweight JP Morgan Chase & Co.
13.04.26 easyJet Overweight Barclays Capital
13.04.26 easyJet Market-Perform Bernstein Research
27.03.26 easyJet Buy UBS AG
19.03.26 easyJet Sell Deutsche Bank AG
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