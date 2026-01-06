Enel Aktie
Marktkap. 92,05 Mrd. EURKGV 10,33 Div. Rendite 6,83%
WKN 928624
ISIN IT0003128367
Symbol ESOCF
Enel Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Enel von 10 auf 11 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach einer Phase hoher Investitionen bis 2023 habe sich der Energiekonzern zuletzt mehr auf Wertschöpfung fokussiert, schrieb Alberto Gandolfi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er geht nun davon aus, dass auf dem kommenden Kapitalmarkttag wieder der Verschuldungshebel angesetzt wird./tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 06:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Enel Buy
|Unternehmen:
Enel S.p.A.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
11,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
9,27 €
|Abst. Kursziel*:
18,65%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
9,27 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,69%
|
Analyst Name:
Alberto Gandolfi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,19 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Enel S.p.A.
|14:06
|Enel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.12.25
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|Enel Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|15.09.21
|Enel Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.21
|Enel Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.18
|Enel Reduce
|HSBC
|06.04.16
|Enel Underperform
|BNP PARIBAS
|11.12.25
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|08.12.25
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.11.25
|Enel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.25
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|08.07.25
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG