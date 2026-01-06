DAX 25.070 +0,7%ESt50 5.928 -0,1%MSCI World 4.504 -0,1%Top 10 Crypto 12,41 -1,4%Nas 23.547 +0,7%Bitcoin 78.699 -1,8%Euro 1,1692 +0,0%Öl 60,72 +0,4%Gold 4.452 -0,9%
Enel Aktie

9,27 EUR +0,09 EUR +0,97 %
STU
9,27 EUR +0,09 EUR +0,95 %
GVIE
Marktkap. 92,05 Mrd. EUR

KGV 10,33 Div. Rendite 6,83%
WKN 928624

ISIN IT0003128367

Symbol ESOCF

Enel S.p.A.
9,27 EUR 0,09 EUR 0,97%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Enel von 10 auf 11 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach einer Phase hoher Investitionen bis 2023 habe sich der Energiekonzern zuletzt mehr auf Wertschöpfung fokussiert, schrieb Alberto Gandolfi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er geht nun davon aus, dass auf dem kommenden Kapitalmarkttag wieder der Verschuldungshebel angesetzt wird./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 06:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Enel S.p.A.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
11,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
9,27 €		 Abst. Kursziel*:
18,65%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
9,27 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,69%
Analyst Name:
Alberto Gandolfi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,19 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Enel S.p.A.

14:06 Enel Buy Goldman Sachs Group Inc.
12.12.25 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.12.25 Enel Market-Perform Bernstein Research
11.12.25 Enel Overweight Barclays Capital
11.12.25 Enel Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Enel S.p.A.

finanzen.net Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende mit Kursplus
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 verbucht Verluste
finanzen.net Freundlicher Handel: STOXX 50 klettert am Dienstagmittag
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zeigt sich letztendlich fester
finanzen.net Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 legt zu
finanzen.net Aufschläge in Europa: STOXX 50 nachmittags in der Gewinnzone
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 aktuell
Zacks Here's Why Enel SpA (ENLAY) is a Great Momentum Stock to Buy
reNEWS Enel buys 51MW German wind portfolio
Zacks Enel (ENLAY) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for the Stock?
Zacks Is Enel (ENLAY) Stock Outpacing Its Utilities Peers This Year?
Zacks Are Utilities Stocks Lagging Enel (ENLAY) This Year?
Zacks What Makes Enel (ENLAY) a New Buy Stock
Zacks Why Enel Chile (ENIC) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
Zacks Should Value Investors Buy ENEL CHILE SA (ENIC) Stock?
