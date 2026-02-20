DAX 25.141 -0,5%ESt50 6.120 -0,2%MSCI World 4.554 +0,0%Top 10 Crypto 8,5525 +2,8%Nas 22.886 +0,9%Bitcoin 56.288 -1,5%Euro 1,1758 -0,1%Öl 71,53 -0,2%Gold 5.150 +0,9%
Enel Aktie

9,61 EUR +0,54 EUR +5,89 %
STU
8,76 CHF +0,48 CHF +5,79 %
BRX
Marktkap. 92,22 Mrd. EUR

KGV 10,33 Div. Rendite 6,83%
WKN 928624

ISIN IT0003128367

Symbol ESOCF

JP Morgan Chase & Co.

Enel Overweight

10:26 Uhr
Enel Overweight
Aktie in diesem Artikel
Enel S.p.A.
9,61 EUR 0,54 EUR 5,89%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 9,70 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Javier Garrido lobte am Montag die "guten Schlagzeilen" der Strategie bis 2028 vom Kapitalmarkttag. Das für 2028 avisierte bereinigte Ergebnis je Aktie liege rund 9 Prozent über dem Bloomberg-Konsens. Dies hieße, dass die Strompreis-Intervention Italiens gut weggesteckt werden könnte./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 07:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 07:17 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Enel Overweight

Unternehmen:
Enel S.p.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
9,70 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
9,61 €		 Abst. Kursziel*:
0,95%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
9,61 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,91%
Analyst Name:
Javier Garrido 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Enel S.p.A.

10:26 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:16 Enel Underperform RBC Capital Markets
10:16 Enel Buy UBS AG
20.02.26 Enel Market-Perform Bernstein Research
19.02.26 Enel Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

