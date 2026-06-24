DAX 24.627 -0,2%ESt50 6.232 +0,2%MSCI World 4.794 +0,1%Top 10 Crypto 7,6385 -2,1%Nas 25.820 +2,1%Bitcoin 52.171 -0,9%Euro 1,1402 -0,2%Öl 72,40 -0,2%Gold 4.027 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 SAP 716460 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Micron Technology 869020 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Straße von Hormus im Blick: DAX startet fester -- Asiens Börsen mehrheitlich grün -- TUI, DroneShield im Fokus
Top News
Adeia: IP-Lizenzspezialist für Halbleiter und Medien sichert Deals mit Google, Microsoft und AMD Adeia: IP-Lizenzspezialist für Halbleiter und Medien sichert Deals mit Google, Microsoft und AMD
Novo Nordisk-Aktie: Jefferies hebt Kursziel, bleibt bei "Hold" Novo Nordisk-Aktie: Jefferies hebt Kursziel, bleibt bei "Hold"
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EssilorLuxottica Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
164,60 EUR +1,85 EUR +1,14 %
STU
150,86 CHF -0,73 CHF -0,48 %
BRX
finanzen.net zero
EssilorLuxottica jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 78,28 Mrd. EUR

KGV 53,52 Div. Rendite 1,48%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 863195

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000121667

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ESLOF

JP Morgan Chase & Co.

EssilorLuxottica Overweight

08:01 Uhr
EssilorLuxottica Overweight
Aktie in diesem Artikel
EssilorLuxottica
164,60 EUR 1,85 EUR 1,14%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 335 auf 305 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Chiara Battistini nahm vor dem Halbjahresbericht Ende Juli am Montagabend noch ein Finetuning an ihren Schätzungen für den Optikkonzern vor. Auch das gesunkene Kursziel biete aber noch immenses Kurspotenzial./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 18:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: essilor

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Overweight

Unternehmen:
EssilorLuxottica		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
305,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
164,35 €		 Abst. Kursziel*:
85,58%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
164,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
85,30%
Analyst Name:
Chiara Battistini 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
257,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu EssilorLuxottica

08:01 EssilorLuxottica Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.06.26 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
29.06.26 EssilorLuxottica Buy Goldman Sachs Group Inc.
24.06.26 EssilorLuxottica Hold Deutsche Bank AG
24.06.26 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu EssilorLuxottica

dpa-afx EssilorLuxottica-Aktie fällt: Analysten senken Kursziele für das Unternehmen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt EssilorLuxottica-Ziel auf 181 Euro - 'Hold'
Dow Jones Meta-Aktie gibt trotzdem ab: Neue Produktlinie von KI-Datenbrillen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EssilorLuxottica von vor einem Jahr verloren
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EssilorLuxottica von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EssilorLuxottica von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: Wäre ein Investment in EssilorLuxottica vor 3 Jahren inzwischen rentabel?
finanzen.net Wie Experten die EssilorLuxottica-Aktie im Mai einstuften
Financial Times EssilorLuxottica heir seeks multibillion deal to buy out siblings
Business Times Europe shares subdued with Fed meeting in focus; EssilorLuxottica falls
MarketWatch EssilorLuxottica earnings boost illustrates growth potential for Meta’s smartglasses
Benzinga Mark Zuckerberg-Led Meta Acquires Nearly 3% Of Ray-Ban, Oakley Parent EssilorLuxottica In $3.5 Billion Deal: Report
RSS Feed
EssilorLuxottica zu myNews hinzufügen