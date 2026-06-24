EssilorLuxottica Aktie
Marktkap. 78,28 Mrd. EURKGV 53,52 Div. Rendite 1,48%
WKN 863195
ISIN FR0000121667
Symbol ESLOF
EssilorLuxottica Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 335 auf 305 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Chiara Battistini nahm vor dem Halbjahresbericht Ende Juli am Montagabend noch ein Finetuning an ihren Schätzungen für den Optikkonzern vor. Auch das gesunkene Kursziel biete aber noch immenses Kurspotenzial./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 18:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: essilor
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Overweight
|Unternehmen:
EssilorLuxottica
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
305,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
164,35 €
|Abst. Kursziel*:
85,58%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
164,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
85,30%
|
Analyst Name:
Chiara Battistini
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
257,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu EssilorLuxottica
|08:01
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|29.06.26
|EssilorLuxottica Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.06.26
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|24.06.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|29.06.26
|EssilorLuxottica Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.06.26
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|24.06.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|EssilorLuxottica Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.06.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.06.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|11.05.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|15.02.24
|EssilorLuxottica Verkaufen
|DZ BANK
|01.09.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|26.07.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|29.06.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|17.05.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|29.06.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|24.06.26
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|20.05.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|12.05.26
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|28.04.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research