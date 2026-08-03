Evonik Aktie
Marktkap. 8,17 Mrd. EURKGV 23,49 Div. Rendite 7,49%
WKN EVNK01
ISIN DE000EVNK013
Symbol EVKIF
Evonik Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Evonik auf "Underweight" belassen. Der chinesische Exportüberschuss nehme auf breiter Basis zu, schrieb Chetan Udeshi am Dienstag nach Auswertung der chinesischen Branchendaten für den Juni. In einigen Kategorien seien Rekorde erreicht worden, in anderen liege das Niveau nur knapp unter Bestmarken. Mit Blick auf Evonik sei Methionin eine positive Ausnahme, denn die Exporte der Aminosäure hätten sich im Juni gegenüber dem Vorjahr fast halbiert und seien auch nach Europa stark gesunken. Das könnte erklären, warum die Methionin-Preise zuletzt weniger stark vom Niveau des zweiten Quartals zurückgekommen seien als andere Chemikalien-Preise./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 03:41 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 03:41 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Evonik Underweight
|Unternehmen:
Evonik AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
17,69 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
17,76 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Chetan Udeshi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
17,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Evonik AG
|09:31
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|29.06.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
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|Jefferies & Company Inc.
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|Jefferies & Company Inc.
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|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
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|Jefferies & Company Inc.
|09:31
|Evonik Underweight
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|08:01
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|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|27.05.26
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|DZ BANK