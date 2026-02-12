FedEx Aktie
Marktkap. 72,8 Mrd. EURKGV 12,97 Div. Rendite 2,53%
WKN 912029
ISIN US31428X1063
Symbol FDX
FedEx Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fedex nach dem Kapitalmarkttag von 326 auf 425 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Stephanie Moore ist jetzt noch zuversichtlicher, was die Nachhaltigkeit der Aktienstory des Logistikers betrifft. Die für 2029 gesteckten Ziele im Express-Segment seien gut erreichbar, schrieb sie am Freitag. Optimismus werde auch hinsichtlich der Monetarisierung der Sparte Dataworks ausgestrahlt./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 07:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 07:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
FedEx Corp.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 425,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 369,46
|Abst. Kursziel*:
15,03%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 368,26
|Abst. Kursziel aktuell:
15,41%
|
Analyst Name:
Stephanie Moore
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 395,25
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu FedEx Corp.
|14:51
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|FedEx Buy
|UBS AG
|20.01.26
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|25.06.21
|FedEx Verkaufen
|DZ BANK
|18.12.20
|FedEx Verkaufen
|DZ BANK
|18.09.19
|FedEx Verkaufen
|DZ BANK
|10.12.08
|FedEx underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
