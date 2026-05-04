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Marktkap. 52 Mrd. EUR

KGV 35,55 Div. Rendite 1,13%
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WKN A2ACKK

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ISIN NL0011585146

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Symbol RACE

Jefferies & Company Inc.

Ferrari Buy

14:56 Uhr
Ferrari Buy
Aktie in diesem Artikel
Ferrari N.V.
278,85 EUR -10,35 EUR -3,58%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ferrari nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Der jüngste Trendumschwung bei den Analystenerwartungen hin zum Positiven habe sich bestätigt, schrieb James Grzinic in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bis Februar sei der Trend negativ gewesen, doch in den vergangenen drei Monaten seien die Experten für den Sportwagenbauer konstruktiver geworden. Der Ausblick sei wenig überraschend bestätigt worden./rob/tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 07:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 07:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Kosarev Alexander / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ferrari Buy

Unternehmen:
Ferrari N.V.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
350,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
293,75 €		 Abst. Kursziel*:
19,15%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
278,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,52%
Analyst Name:
James Grzinic 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
402,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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