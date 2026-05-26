Ferrari Aktie
Marktkap. 54,72 Mrd. EURKGV 35,55 Div. Rendite 1,13%
WKN A2ACKK
ISIN NL0011585146
Symbol RACE
Ferrari Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Jefferies hat die Einstufung für Ferrari auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. James Grzinic bezog sich in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung auf die negativen Reaktionen der Anleger auf die Markteinführung des Elektromodells Luce. Eine informelle Umfrage des Analysehauses unter Ferrari-Fans habe darauf hingedeutet, dass die Kritik dieser Gruppe weniger heftig ausgefallen sei. Gleichwohl sei gerade diese Produktpräsentation eine nützliche Erinnerung daran, in welchem Ausmaß der Sportwagenbauer wie kein anderer auf die wachsende Nachfrage der Superreichen nach Erlebnissen ausgerichtet sei./rob/la/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 12:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 12:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Stanislav Fosenbauer / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ferrari Buy
|Unternehmen:
Ferrari N.V.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
350,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
285,45 €
|Abst. Kursziel*:
22,61%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
285,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,81%
|
Analyst Name:
James Grzinic
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
414,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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