MongoDB: Prognoseschock lässt Aktie abstürzen MongoDB: Prognoseschock lässt Aktie abstürzen
Ferrari Aktie

306,60 EUR -3,00 EUR -0,97 %
STU
363,26 USD +0,33 USD +0,09 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 56,98 Mrd. EUR

KGV 35,55 Div. Rendite 1,13%
WKN A2ACKK

ISIN NL0011585146

Symbol RACE

JP Morgan Chase & Co.

08:01 Uhr
Ferrari N.V.
306,60 EUR -3,00 EUR -0,97%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ferrari von 350 auf 380 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi hob am Montagabend seine Schätzungen nach einer Telefonkonferenz mit dem Management. Er lobte das starke Modellmix. Gegenwind beispielsweise von der Währungsseite könne der Konzern durch Effizienzsteigerung kompensieren./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 17:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ferrari Overweight

Unternehmen:
Ferrari N.V.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
380,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
307,20 €		 Abst. Kursziel*:
23,70%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
306,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,94%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
388,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ferrari N.V.

08:01 Ferrari Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.02.26 Ferrari Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.02.26 Ferrari Hold Jefferies & Company Inc.
11.02.26 Ferrari Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.02.26 Ferrari Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Ferrari N.V.

