JP Morgan Chase & Co.

Ferrari Overweight

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ferrari von 350 auf 380 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi hob am Montagabend seine Schätzungen nach einer Telefonkonferenz mit dem Management. Er lobte das starke Modellmix. Gegenwind beispielsweise von der Währungsseite könne der Konzern durch Effizienzsteigerung kompensieren./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 17:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 00:15 / GMT

