HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat das Kursziel für Freenet von 26 auf 29 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jonas Blum passte sein Bewertungsmodell in einer am Montag vorliegenden Studie an solide Quartalsergebnisse und den optimistischen mittelfristigen Ausblick vom Kapitalmarkttag an./ag/stk