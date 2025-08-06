DAX 23.924 +0,3%ESt50 5.263 +0,3%Top 10 Crypto 15,74 +2,2%Dow 44.193 +0,2%Nas 21.169 +1,2%Bitcoin 98.154 -0,5%Euro 1,1678 +0,2%Öl 67,31 +0,5%Gold 3.386 +0,5%
freenet Aktie

28,04 EUR -0,52 EUR -1,82 %
STU
Marktkap. 3,4 Mrd. EUR

KGV 13,27 Div. Rendite 6,72%
WKN A0Z2ZZ

ISIN DE000A0Z2ZZ5

Symbol FRTAF

Bernstein Research

freenet Outperform

08:01 Uhr
freenet Outperform
freenet AG
28,04 EUR -0,52 EUR -1,82%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Freenet auf "Outperform" mit einem Kursziel von 39,40 Euro belassen. Das zweite Quartal des Mobilfunk- und TV-Anbieters sei schwach ausgefallen, schrieb Ulrich Rathe am Mittwoch in einer ersten Einschätzung zum Bericht. Vom neuen Vorstandschef gebe es aber ermutigende Hinweise zur Strategie./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 17:29 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / 17:29 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
freenet AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
39,40 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
28,82 €		 Abst. Kursziel*:
36,71%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
28,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
40,51%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
33,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu freenet AG

08:01 freenet Outperform Bernstein Research
04.07.25 freenet Buy Deutsche Bank AG
01.07.25 freenet Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
30.06.25 freenet Equal Weight Barclays Capital
23.06.25 freenet Buy Warburg Research
