NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Freenet auf "Outperform" mit einem Kursziel von 39,40 Euro belassen. Das zweite Quartal des Mobilfunk- und TV-Anbieters sei schwach ausgefallen, schrieb Ulrich Rathe am Mittwoch in einer ersten Einschätzung zum Bericht. Vom neuen Vorstandschef gebe es aber ermutigende Hinweise zur Strategie./ajx/he

