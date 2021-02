FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Freenet nach vorläufigen Zahlen für 2020 von 21 auf 20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Lars Vom-Cleff passte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen an den Ausblick des Mobilfunkers an. Seine Prognosen für das operative Ergebnis (Ebitda) in diesem und im nächsten Jahr senkte er./ajx/edh