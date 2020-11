ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Freenet auf "Neutral" mit einem Kursziel von 18,80 Euro belassen. Analyst Polo Tang sprach in einer am Freitag vorliegenden Studie von einem ordentlichen Quartal des Mobilfunkunternehmens. Übertroffene Erwartungen beim operativen Ergebnis (Ebitda) lägen am Mobilfunk- und TV-Geschäft./ag/tih