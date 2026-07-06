Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie
Marktkap. 10,08 Mrd. EURKGV 12,13 Div. Rendite 3,66%
WKN 578580
ISIN DE0005785802
Symbol FMCQF
Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat FMC auf "Underweight" mit einem Kursziel von 37,40 Euro belassen. Aus neuesten Daten zu Nierenerkrankungen im Endstadium gehe hervor, dass immer weniger Patienten aufgrund von Typ-2-Diabetes mit der Dialyse begännen, schrieb David Adlington am Montagabebd. Deshalb und wegen zunehmender Nierentransplantationen verliere der Dialyseanbieter weiter Marktanteile./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 17:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fresenius Medical Care
Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
37,40 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
41,30 €
|Abst. Kursziel*:
-9,44%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
41,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-8,89%
|
Analyst Name:
David Adlington
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,07 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|25.06.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|22.06.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.06.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|01.06.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|25.06.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|22.06.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.06.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|01.06.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|08.05.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|DZ BANK
|13.03.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|DZ BANK
|25.06.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|09.06.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|01.06.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|08.05.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.06.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.05.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight
|Barclays Capital
|06.05.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight
|Barclays Capital