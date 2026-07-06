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Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie

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41,05 EUR -0,02 EUR -0,05 %
STU
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Fresenius Medical Care (FMC) St. jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 10,08 Mrd. EUR

KGV 12,13 Div. Rendite 3,66%
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WKN 578580

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Symbol FMCQF

JP Morgan Chase & Co.

Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight

08:16 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
Aktie in diesem Artikel
Fresenius Medical Care (FMC) St.
41,05 EUR -0,02 EUR -0,05%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat FMC auf "Underweight" mit einem Kursziel von 37,40 Euro belassen. Aus neuesten Daten zu Nierenerkrankungen im Endstadium gehe hervor, dass immer weniger Patienten aufgrund von Typ-2-Diabetes mit der Dialyse begännen, schrieb David Adlington am Montagabebd. Deshalb und wegen zunehmender Nierentransplantationen verliere der Dialyseanbieter weiter Marktanteile./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 17:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius Medical Care

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight

Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
37,40 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
41,30 €		 Abst. Kursziel*:
-9,44%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
41,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-8,89%
Analyst Name:
David Adlington 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,07 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

25.06.26 Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight JP Morgan Chase & Co.
25.06.26 Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell UBS AG
22.06.26 Fresenius Medical Care (FMC) St. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09.06.26 Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell UBS AG
01.06.26 Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell UBS AG
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