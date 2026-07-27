FUCHS Aktie
Marktkap. 5,05 Mrd. EURKGV 16,33 Div. Rendite 3,22%
WKN A3E5D6
ISIN DE000A3E5D64
Symbol FUPPF
FUCHS SE VZ Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fuchs SE auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Der Schmierstoffhersteller habe die vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal bestätigt, schrieb Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Insgesamt seinen diese solide ausgefallen, getragen von einer starken Umsatzentwicklung. Gründe hierfür seien Vorzieheffekte, eine eingeschränkte Lieferfähigkeit von Wettbewerbern sowie Wachstum aus eigener Kraft. Wie zuvor bereits berichtet, impliziere die Prognose für das zweite Halbjahr ein operatives Ergebnis (Ebit) deutlich unter dem Niveau des ersten Halbjahres. Dies sei auf Vorzieheffekte im ersten Halbjahr und steigende Rohstoffpreise zurückzuführen, welche auf die Margen drückten./rob/err/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: FUCHS PETROLUB
Zusammenfassung: FUCHS Buy
|Unternehmen:
FUCHS SE VZ
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
48,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
40,42 €
|Abst. Kursziel*:
18,75%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
40,46 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,64%
|
Analyst Name:
Constantin Hesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
47,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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