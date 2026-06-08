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ISIN CH0010645932

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Symbol GVDBF

JP Morgan Chase & Co.

Givaudan Overweight

08:01 Uhr
Givaudan Overweight
Aktie in diesem Artikel
Givaudan AG
3.199,00 EUR 32,00 EUR 1,01%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat den Aktien von Givaudan den Stempel "Positive Catalyst Watch" verpasst. Analystin Celine Pannuti signalisiert damit ihren Optimismus vor dem Halbjahresbericht des Aromenherstellers am 23. Juli, wie sie am Montag schrieb. Das organische Wachstum dürfte im zweiten Quartal auf 4,1 Prozent angezogen haben. Pannutis fundamentale Einstufung für die Schweizer lautet mit einem Kursziel von 3600 Franken auf "Overweight"./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 19:30 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Givaudan Overweight

Unternehmen:
Givaudan AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
3.600,00 CHF
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
2.928,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
22,95%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3.215,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Givaudan AG

08:01 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.06.26 Givaudan Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.06.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.04.26 Givaudan Buy Jefferies & Company Inc.
16.04.26 Givaudan Neutral UBS AG
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