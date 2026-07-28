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Symbol GLAXF

JP Morgan Chase & Co.

GSK Underweight

14:51 Uhr
GSK Underweight
Aktie in diesem Artikel
GSK PLC Registered Shs
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK nach einer Veranstaltung im Zusammenhang mit der Quartalsbilanz auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. Die Finanzierung der Forschung und Entwicklung des Pharmakonzerns sei ermutigend, schrieb Zain Ebrahim in einer Studie am Mittwoch. Gleiches gelte für den Geschäftsverlauf des britischen Pharmakonzerns./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 00:29 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 00:45 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: GSK Underweight

Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
17,00 £
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
20,40 £		 Abst. Kursziel*:
-16,67%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Zain Ebrahim 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,88 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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