JP Morgan Chase & Co.

GSK Underweight

14:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK nach einer Veranstaltung im Zusammenhang mit der Quartalsbilanz auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. Die Finanzierung der Forschung und Entwicklung des Pharmakonzerns sei ermutigend, schrieb Zain Ebrahim in einer Studie am Mittwoch. Gleiches gelte für den Geschäftsverlauf des britischen Pharmakonzerns./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 00:29 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 00:45 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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