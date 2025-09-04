Hannover Rück Aktie
Marktkap. 29,42 Mrd. EURKGV 12,50 Div. Rendite 3,73%
WKN 840221
ISIN DE0008402215
Symbol HVRRF
Hannover Rück Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Hannover Rück auf "Buy" mit einem Kursziel von 312 Euro belassen. Im Zentrum seiner Gespräche mit Hannover Rück, Scor und Uniqa bei der Branchenmesse in Monte-Carlo habe gestanden, wie sich die nachgebenden Preise insbesondere im margenträchtigen Geschäft mit Naturkatastrophen mit den angepeilten höheren Gewinnen vereinbaren ließen, schrieb Michael Huttner in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenbetrachtung. Die Rückversicherer hätten dies mit höheren Volumina, einem Wachstum der investierten Vermögenswerte und daraus resultierend höheren Kapitalerträgen sowie einer zunehmenden Diversifizierung begründet. Aus Huttners Sicht ist ein weiterer wichtiger Faktor, dass die Rückversicherer in den letzten zwei Jahren einen Teil ihrer hohen versicherungstechnischen Ergebnisse in Rücklagen gesteckt haben, anstatt die volle Stärke ihrer zugrunde liegenden Erträge auszuweisen./gl/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 17:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Hannover Rück
Zusammenfassung: Hannover Rück Buy
|Unternehmen:
Hannover Rück
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
312,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
244,20 €
|Abst. Kursziel*:
27,76%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
242,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,50%
|
Analyst Name:
Michael Huttner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
295,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hannover Rück
|14:01
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.25
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|22.08.25
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:01
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.25
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|22.08.25
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:01
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.25
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.25
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.25
|Hannover Rück Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|12.06.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|10.04.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|28.01.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|19.09.24
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|12.08.25
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|13.05.25
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|31.03.25
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|13.03.25
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|06.02.25
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG