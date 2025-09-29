DAX 23.726 -0,1%ESt50 5.497 -0,2%Top 10 Crypto 15,72 -1,2%Dow 46.316 +0,2%Nas 22.591 +0,5%Bitcoin 96.882 -0,6%Euro 1,1747 +0,2%Öl 67,27 -0,6%Gold 3.852 +0,5%
Chinas Wirtschaft unter Druck: PMI zeigt sechsten Monat in Folge Schrumpfung
Robinhood: Kursrally dank Milliarden-Boom bei Ereigniswetten
Profil

Hapag-Lloyd Aktie

Marktkap. 20,19 Mrd. EUR

KGV 11,30 Div. Rendite 5,35%
WKN HLAG47

ISIN DE000HLAG475

Symbol HLAGF

JP Morgan Chase & Co.

Hapag-Lloyd Underweight

09:26 Uhr
Hapag-Lloyd Underweight
Aktie in diesem Artikel
Hapag-Lloyd AG
112,90 EUR -0,30 EUR -0,27%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Underweight" belassen. Angesichts robuster Frachtraten bis Mitte August rechnet Analystin Alexia Dogani mit einem starken Quartalsbericht der Container-Reederei. Ihre operativen Ergebnisschätzungen für das Gesamtjahr steigen in ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick an das obere Ende der Konzernspanne. 2026 und 2027 rechnet sie aber mit einem immens negativen Ebit und bleibt aufgrund hoher Kursrisiken bei ihrer negativen Einschätzung./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 19:41 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hapag-Lloyd Underweight

Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
72,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
113,50 €		 Abst. Kursziel*:
-36,56%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
112,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-36,23%
Analyst Name:
Alexia Dogani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
105,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hapag-Lloyd AG

09:26 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:31 Hapag-Lloyd Hold Jefferies & Company Inc.
26.08.25 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
21.08.25 Hapag-Lloyd Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.25 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

