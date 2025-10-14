JP Morgan Chase & Co.

Hapag-Lloyd Underweight

13:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd auf "Underweight" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. In der vergangenen Woche sei der regulatorische und geopolitische Druck auf die globale Schifffahrt und den Schiffbau spürbar eskaliert, schrieb Karen Li in einer am Montag vorliegenden Studie. Letztlich habe die Internationale Seeschifffahrts-Organisation (IMO) die Entscheidung über das Net-Zero-Framework, das erste weltweite Klimaschutzabkommen für die Schifffahrt, um ein Jahr verschoben. Zudem seien in den USA Zölle auf chinesische Frachtschiffe eingeführt worden und China habe im Gegenzug Hafengebühren eingeführt und obendrein präge die erneute Volatilität im Roten Meer die Branchendynamik./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 14:24 / HKT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 14:24 / HKT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images