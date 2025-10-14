DAX 24.126 +1,2%ESt50 5.653 +0,8%MSCI World 4.308 +0,3%Top 10 Crypto 15,22 +2,4%Nas 22.680 +0,5%Bitcoin 95.320 +2,3%Euro 1,1655 -0,1%Öl 60,91 -0,7%Gold 4.315 +1,5%
Handelsstreit im Fokus: DAX stärker -- Börsengang von TKMS -- Novo Nordisk, Rüstungstitel, DroneShield, Lufthansa, Roche, L'Oreal & Kering, Plug Power im Fokus
Hapag-Lloyd Aktie

Marktkap. 21,28 Mrd. EUR

KGV 11,30 Div. Rendite 5,35%
JP Morgan Chase & Co.

Hapag-Lloyd Underweight

13:56 Uhr
Hapag-Lloyd Underweight
Hapag-Lloyd AG
119,70 EUR -1,40 EUR -1,16%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd auf "Underweight" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. In der vergangenen Woche sei der regulatorische und geopolitische Druck auf die globale Schifffahrt und den Schiffbau spürbar eskaliert, schrieb Karen Li in einer am Montag vorliegenden Studie. Letztlich habe die Internationale Seeschifffahrts-Organisation (IMO) die Entscheidung über das Net-Zero-Framework, das erste weltweite Klimaschutzabkommen für die Schifffahrt, um ein Jahr verschoben. Zudem seien in den USA Zölle auf chinesische Frachtschiffe eingeführt worden und China habe im Gegenzug Hafengebühren eingeführt und obendrein präge die erneute Volatilität im Roten Meer die Branchendynamik./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 14:24 / HKT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 14:24 / HKT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hapag-Lloyd Underweight

Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
72,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
120,50 €		 Abst. Kursziel*:
-40,25%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
119,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-39,85%
Analyst Name:
Karen Li 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
110,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hapag-Lloyd AG

13:56 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
30.09.25 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
30.09.25 Hapag-Lloyd Hold Jefferies & Company Inc.
26.08.25 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
21.08.25 Hapag-Lloyd Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Hapag-Lloyd AG

