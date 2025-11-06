DAX 24.356 +1,1%ESt50 5.790 +1,1%MSCI World 4.417 +0,3%Top 10 Crypto 14,24 +4,5%Nas 23.513 +0,2%Bitcoin 90.652 +2,0%Euro 1,1568 -0,2%Öl 63,66 -2,3%Gold 4.132 +0,1%
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 HENSOLDT HAG000 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Heute im Fokus
Mögliches Shutdown-Ende: Dow startet fester -- DAX zieht kräftig an -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Novo Nordisk, DroneShield, E.ON, RWE, BYD, LEIFRAS, Arm, Infineon, AMD, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
AMD-Aktie zieht an: Ehrgeizige KI- und Wachstumsstrategie enthüllt AMD-Aktie zieht an: Ehrgeizige KI- und Wachstumsstrategie enthüllt
Netflix-Aktie schwächelt: Erstes Erlebniszentrum eröffnet Netflix-Aktie schwächelt: Erstes Erlebniszentrum eröffnet
Hapag-Lloyd Aktie

117,10 EUR +1,40 EUR +1,21 %
STU
Marktkap. 20,62 Mrd. EUR

KGV 11,30 Div. Rendite 5,35%
WKN HLAG47

ISIN DE000HLAG475

Symbol HLAGF

JP Morgan Chase & Co.

Hapag-Lloyd Underweight

09:11 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Hapag-Lloyd AG
117,10 EUR 1,40 EUR 1,21%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Underweight" belassen. Die Fundamentaldaten für die Frachtbranche seien weiterhin schwach, da die Ausnahmeregelungen der US-De-minimis-Regel für die Hochsaison nun vollständig in Kraft sind und Zölle erst jetzt eingeführt würden, schrieb Alexia Dogani am Dienstagnachmittag in ihrem monatlichen Branchenkommentar./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 15:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hapag-Lloyd Underweight

Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
72,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
115,40 €		 Abst. Kursziel*:
-37,61%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
117,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-38,51%
Analyst Name:
Alexia Dogani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
110,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hapag-Lloyd AG

09:11 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.25 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
30.09.25 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
30.09.25 Hapag-Lloyd Hold Jefferies & Company Inc.
26.08.25 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
Nachrichten zu Hapag-Lloyd AG

finanzen.net Bilanz in Sicht Ausblick: Hapag-Lloyd verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Hapag-Lloyd verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
EQS Group EQS-News: Ein Jahrzehnt an der Börse: Hapag-Lloyd feiert 10 Jahre nachhaltiges Wachstum und Wertschöpfung
finanzen.net Erste Schätzungen: Hapag-Lloyd legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
dpa-afx Hapag-Lloyd-Aktie höher: Megafrachter 'Wilhelmshaven Express' getauft
dpa-afx Volle Schiffe trotz Flaute - Reedereien trotzen der Krise
finanzen.net So schätzen Analysten die Hapag-Lloyd-Aktie ein
finanzen.net August 2025: So schätzen Experten die Hapag-Lloyd-Aktie ein
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Hapag-Lloyd auf 'Underweight' - Ziel 72 Euro
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Hapag-Lloyd auf 132 Euro - 'Hold'
EQS Group EQS-News: A Decade on the Stock Exchange: Hapag-Lloyd Marks 10 Years of Sustainable Growth and Value Creation
RTE.ie Hapag-Lloyd posts 3% lower net profit in first half
EQS Group EQS-News: Hapag-Lloyd: good growth and solid half-year results in a volatile market
EQS Group EQS-News: Hapag-Lloyd with good start to the year, market environment remains highly volatile
EQS Group EQS-News: Hapag-Lloyd Annual General Meeting approves all proposed resolutions
EQS Group EQS-News: Hapag-Lloyd publishes preliminary business figures for the first quarter of 2025
Business Times Hapag-Lloyd says 30% of China’s US bound shipments have been cancelled
EQS Group EQS-News: Hapag-Lloyd publishes 2024 annual report and announces outlook for current financial year
