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Symbol HLBZF

Goldman Sachs Group Inc.

Heidelberg Materials Buy

08:16 Uhr
Heidelberg Materials Buy
Aktie in diesem Artikel
Heidelberg Materials
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 235 auf 230 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor den Quartalszahlen am 30. Juli passte Analyst Ben Rada Martin seine Schätzungen am Dienstagmorgen noch einmal an./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 06:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy

Unternehmen:
Heidelberg Materials		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
230,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
166,90 €		 Abst. Kursziel*:
37,81%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
165,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
38,93%
Analyst Name:
Ben Rada Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
243,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Heidelberg Materials

08:16 Heidelberg Materials Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.06.26 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
30.06.26 Heidelberg Materials Buy UBS AG
29.06.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.06.26 Heidelberg Materials Sector Perform RBC Capital Markets
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EQS Group EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Pledging of 300,000 shares to secure the granting of European call options
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Granting (sale) of European call options on 300,000 shares; maturity on January 11, 2027; strike price of EUR 218.11
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Granting (sale) of European put options on 300,000 shares; maturity on January 11, 2027; strike price of EUR 136.32
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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