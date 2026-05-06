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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

HelloFresh Buy

13:11 Uhr
HelloFresh Buy
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hellofresh nach Zahlen mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Buy" belassen. Trion Reid ging am Mittwochnachmittag davon aus, dass das Ausbleiben negativer Überraschungen die Anleger beruhigt hat. Das Erreichen der Jahresziele hänge zwar von einem stärkeren zweiten Halbjahr ab, doch andauernde Investitionen in die eigenen Produkte sollten dies stützen. Die Bewertung der Aktien bleibe attraktiv unter der Annahme, dass die Gewinne eventuell wieder steigen./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 16:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HelloFresh SE

Zusammenfassung: HelloFresh Buy

Unternehmen:
HelloFresh		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
4,26 €		 Abst. Kursziel*:
134,58%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
4,21 €		 Abst. Kursziel aktuell:
137,76%
Analyst Name:
Trion Reid 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,23 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HelloFresh

13:31 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
13:11 HelloFresh Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:01 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.05.26 HelloFresh Buy Jefferies & Company Inc.
06.05.26 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
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