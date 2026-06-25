Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie
Marktkap. 27,29 Mrd. EURKGV 22,60 Div. Rendite 4,14%
WKN 872318
ISIN SE0000106270
Symbol HMRZF
HennesMauritz AB (HM, H&M) Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für H&M von 150 auf 157 schwedische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Bewertung der Modekette bleibe kaum zu rechtfertigen angesichts der momentanen Markenschwäche und dem nachlassenden Rückenwind für die Margen, schrieb Matthew Clements am Donnerstagabend nach den Quartalszahlen. Aufgrund einer guten Kostenkontrolle hob er seine Ergebnisschätzungen dennoch etwas an./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 23:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
157,00 SEK
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
167,70 SEK
|Abst. Kursziel*:
-6,38%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Matthew Clements
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
147,11 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
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