Barclays Capital

HennesMauritz AB (HM, H&M) Underweight

08:26 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für H&M von 150 auf 157 schwedische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Bewertung der Modekette bleibe kaum zu rechtfertigen angesichts der momentanen Markenschwäche und dem nachlassenden Rückenwind für die Margen, schrieb Matthew Clements am Donnerstagabend nach den Quartalszahlen. Aufgrund einer guten Kostenkontrolle hob er seine Ergebnisschätzungen dennoch etwas an./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 23:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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