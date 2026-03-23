Hermès (Hermes International) Aktie
Marktkap. 169,99 Mrd. EURKGV 49,17 Div. Rendite 0,85%
WKN 886670
ISIN FR0000052292
Symbol HESAF
Hermès (Hermes International) Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hermes von 2310 auf 1820 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Hermes sei Klassenbester in der Luxusbranche, schrieb Zuzanna Pusz am Montag. Größe sei im aktuell unsicheren Umfeld aber eher ein Problem. Die Franzosen seien inzwischen weniger immun als gewohnt./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 03:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Neutral
|Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
1.820,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
1.612,50 €
|Abst. Kursziel*:
12,87%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
1.608,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,15%
|
Analyst Name:
Zuzanna Pusz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.375,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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