DAX 22.290 -0,1%ESt50 5.509 +0,1%MSCI World 4.173 -0,2%Top 10 Crypto 8,9295 +5,0%Nas 20.948 -2,2%Bitcoin 58.630 +2,1%Euro 1,1492 -0,1%Öl 115,2 +0,6%Gold 4.533 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Vonovia A1ML7J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas leichter -- Bayer: EU-Freigabe für Finerenon erhalten -- Novo Nordisk, SAP, Siemens Energy, Berkshire, Rüstung, Öl-Aktien, CrowdStrike, Amazon, Aluminium-Aktien im Fokus
Top News
W&W-Aktie im Tief: Trübe Gewinnprognose verschreckt Anleger W&W-Aktie im Tief: Trübe Gewinnprognose verschreckt Anleger
Geopolitische Risikoprämie treibt Ölaktien wie Shell und BP an - Chevron und Exxon auf Rekordkurs Geopolitische Risikoprämie treibt Ölaktien wie Shell und BP an - Chevron und Exxon auf Rekordkurs
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Hermès (Hermes International) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
1.608,50 EUR -4,00 EUR -0,25 %
STU
1.477,11 CHF -12,10 CHF -0,81 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 169,99 Mrd. EUR

KGV 49,17 Div. Rendite 0,85%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 886670

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000052292

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HESAF

UBS AG

Hermès (Hermes International) Neutral

11:16 Uhr
Hermès (Hermes International) Neutral
Aktie in diesem Artikel
Hermès (Hermes International)
1.608,50 EUR -4,00 EUR -0,25%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hermes von 2310 auf 1820 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Hermes sei Klassenbester in der Luxusbranche, schrieb Zuzanna Pusz am Montag. Größe sei im aktuell unsicheren Umfeld aber eher ein Problem. Die Franzosen seien inzwischen weniger immun als gewohnt./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 03:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Neutral

Unternehmen:
Hermès (Hermes International)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
1.820,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
1.612,50 €		 Abst. Kursziel*:
12,87%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
1.608,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,15%
Analyst Name:
Zuzanna Pusz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.375,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hermès (Hermes International)

11:16 Hermès (Hermes International) Neutral UBS AG
25.03.26 Hermès (Hermes International) Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.03.26 Hermès (Hermes International) Outperform RBC Capital Markets
17.02.26 Hermès (Hermes International) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.02.26 Hermès (Hermes International) Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Hermès (Hermes International)

finanzen.net CAC 40-Titel Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hermès (Hermes International)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net CAC 40-Wert Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Hermès (Hermes International) von vor 3 Jahren bedeutet
finanzen.net CAC 40-Papier Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hermès (Hermes International) von vor einem Jahr verloren
finanzen.net CAC 40-Wert Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hermès (Hermes International) von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Vatikanbank startet eigene Aktienindizes: Neue Benchmarks nach katholischen Prinzipien
finanzen.net CAC 40-Papier Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hermès (Hermes International)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net CAC 40-Titel Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hermès (Hermes International) von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net CAC 40-Papier Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hermès (Hermes International)-Investment von vor einem Jahr verloren
GlobeNewswire Hermès International : Shares and voting rights as of 30th April 2025
GlobeNewswire Hermès International: First Quarter 2025 Revenue
GlobeNewswire Hermès International : Shares and voting rights as of 31st March 2025
RSS Feed
Hermès (Hermes International) zu myNews hinzufügen