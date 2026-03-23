UBS AG

Hermès (Hermes International) Neutral

11:16 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hermes von 2310 auf 1820 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Hermes sei Klassenbester in der Luxusbranche, schrieb Zuzanna Pusz am Montag. Größe sei im aktuell unsicheren Umfeld aber eher ein Problem. Die Franzosen seien inzwischen weniger immun als gewohnt./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 03:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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