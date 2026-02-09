Bernstein Research

Hermès (Hermes International) Outperform

14:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2650 Euro auf "Outperform" belassen. Der Luxuskonzern halte Kurs, mit übertroffenen Erwartungen im Geschäftsjahr 2025, schrieb Luca Solca am Donnerstag. Ins Jahr 2026 sei man mit viel Zuversicht gestartet./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:34 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:34 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

