Aurubis-Aktie dennoch leichter: Hauptversammlung beschließt höhere Dividende
VSE Corp - MRO-Spezialist profitiert von rekordhohem Flugaufkommen!
Hermès (Hermes International) Aktie

Marktkap. 222,67 Mrd. EUR

KGV 52,86 Div. Rendite 1,12%
WKN 886670

ISIN FR0000052292

Symbol HESAF

Bernstein Research

14:51 Uhr
Hermès (Hermes International)
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2650 Euro auf "Outperform" belassen. Der Luxuskonzern halte Kurs, mit übertroffenen Erwartungen im Geschäftsjahr 2025, schrieb Luca Solca am Donnerstag. Ins Jahr 2026 sei man mit viel Zuversicht gestartet./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:34 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:34 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Hermès (Hermes International)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
2.650,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
2.176,00 €		 Abst. Kursziel*:
21,78%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
2.183,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,39%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.423,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

