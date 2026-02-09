Hermès (Hermes International) Aktie
Marktkap. 222,67 Mrd. EURKGV 52,86 Div. Rendite 1,12%
WKN 886670
ISIN FR0000052292
Symbol HESAF
Hermès (Hermes International) Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2650 Euro auf "Outperform" belassen. Der Luxuskonzern halte Kurs, mit übertroffenen Erwartungen im Geschäftsjahr 2025, schrieb Luca Solca am Donnerstag. Ins Jahr 2026 sei man mit viel Zuversicht gestartet./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:34 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:34 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Outperform
|Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
2.650,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
2.176,00 €
|Abst. Kursziel*:
21,78%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
2.183,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,39%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.423,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
