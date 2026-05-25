Hermès (Hermes International) Aktie
Marktkap. 173,03 Mrd. EURKGV 49,17 Div. Rendite 0,85%
WKN 886670
ISIN FR0000052292
Symbol HESAF
Hermès (Hermes International) Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hermes nach einer Auswertung von Second-Hand-Auktionspreisen mit einem Kursziel von 2150 Euro auf "Outperform" belassen. Die Preisentwicklung bei Wiederverkäufen habe möglicherweise eine Stabilisierung eingeleitet, schrieb Luca Solca am Mittwoch. Er glaubt, dass dies seine positive Einschätzung der jüngsten Entwicklung bei dem Luxusgüterkonzern stützt./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 10:31 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 10:31 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Outperform
|Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
2.150,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
1.629,50 €
|Abst. Kursziel*:
31,94%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
1.657,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
29,71%
|
Analyst Name:
Luca Solca
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.129,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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