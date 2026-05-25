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Bernstein Research

Hermès (Hermes International) Outperform

13:46 Uhr
Hermès (Hermes International) Outperform
Aktie in diesem Artikel
Hermès (Hermes International)
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hermes nach einer Auswertung von Second-Hand-Auktionspreisen mit einem Kursziel von 2150 Euro auf "Outperform" belassen. Die Preisentwicklung bei Wiederverkäufen habe möglicherweise eine Stabilisierung eingeleitet, schrieb Luca Solca am Mittwoch. Er glaubt, dass dies seine positive Einschätzung der jüngsten Entwicklung bei dem Luxusgüterkonzern stützt./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 10:31 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 10:31 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Outperform

Unternehmen:
Hermès (Hermes International)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
2.150,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
1.629,50 €		 Abst. Kursziel*:
31,94%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
1.657,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,71%
Analyst Name:
Luca Solca 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.129,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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13:46 Hermès (Hermes International) Outperform Bernstein Research
12.05.26 Hermès (Hermes International) Equal Weight Barclays Capital
11.05.26 Hermès (Hermes International) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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