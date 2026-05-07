Intesa Sanpaolo Aktie
Marktkap. 103,44 Mrd. EURKGV 11,17 Div. Rendite 6,35%
WKN 850605
ISIN IT0000072618
Symbol IITSF
Intesa Sanpaolo Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Intesa Sanpaolo nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Das operative Ergebnis der Bank habe vor allem dank eines guten Handelsergebnisses sowie einer geringeren Risikovorsorge die Konsensschätzung klar übertroffen, schrieb Delphine Lee am Freitag in einer ersten Reaktion. Auch die Erträge lägen über den Erwartungen./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 12:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 12:27 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
7,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
5,80 €
|Abst. Kursziel*:
20,65%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
5,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,73%
|
Analyst Name:
Delphine Lee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
