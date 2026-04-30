NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für JPMorgan von 320 auf 325 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Berichtssaison der US-Banken sei trotz geopolitischer Konflikte und Sorgen um Privatkredite solide verlaufen, schrieb David Chiaverini in einer am Montag vorliegenden Studie. 32 von 35 Instituten hätten mit ihrem Gewinn je Aktie die Erwartungen übertroffen. JPMorgan gehört zu denen, für die er seine Schätzungen nach den Resultaten etwas erhöhte./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 20:32 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 00:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: JPMorgan Chase Hold
|Unternehmen:
JPMorgan Chase & Co.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 325,00
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
$ 312,47
|Abst. Kursziel*:
4,01%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
$ 311,30
|Abst. Kursziel aktuell:
4,40%
|
Analyst Name:
David Chiaverini
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 348,67
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu JPMorgan Chase & Co.
|12:46
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|15.04.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
