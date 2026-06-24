JPMorgan Chase Aktie
Marktkap. 788,42 Mrd. EURKGV 16,10 Div. Rendite 1,80%
WKN 850628
ISIN US46625H1005
Symbol JPM
JPMorgan ChaseCo Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für JPMorgan von 325 auf 340 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. David Chiaverini gab in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einen Ausblick auf das zweite Quartal der US-Banken. Der Experte bleibt konstruktiv gestimmt für den Gesamtsektor. Trotz des vergleichsweise guten Laufs im vergangenen Monaten sieht er weiteren Kursspielraum. Seine Favoriten unter den großen Instituten sind aber Citigroup und Bank of America./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 14:08 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 00:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: JPMorgan Chase Hold
|Unternehmen:
JPMorgan Chase & Co.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 340,00
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
$ 333,45
|Abst. Kursziel*:
1,96%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
$ 334,10
|Abst. Kursziel aktuell:
1,77%
|
Analyst Name:
David Chiaverini
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 353,67
*zum Zeitpunkt der Analyse
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