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JPMorgan Chase Aktie

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294,05 EUR +0,20 EUR +0,07 %
STU
334,10 USD -0,01 USD ±0,00 %
vorbörslich
BTT
finanzen.net zero
JPMorgan Chase jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 788,42 Mrd. EUR

KGV 16,10 Div. Rendite 1,80%
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WKN 850628

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ISIN US46625H1005

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Symbol JPM

Jefferies & Company Inc.

JPMorgan ChaseCo Hold

13:21 Uhr
JPMorgan ChaseCo Hold
Aktie in diesem Artikel
JPMorgan Chase & Co.
294,05 EUR 0,20 EUR 0,07%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für JPMorgan von 325 auf 340 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. David Chiaverini gab in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einen Ausblick auf das zweite Quartal der US-Banken. Der Experte bleibt konstruktiv gestimmt für den Gesamtsektor. Trotz des vergleichsweise guten Laufs im vergangenen Monaten sieht er weiteren Kursspielraum. Seine Favoriten unter den großen Instituten sind aber Citigroup und Bank of America./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 14:08 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 00:01 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: JPMorgan Chase Hold

Unternehmen:
JPMorgan Chase & Co.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 340,00
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
$ 333,45		 Abst. Kursziel*:
1,96%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
$ 334,10		 Abst. Kursziel aktuell:
1,77%
Analyst Name:
David Chiaverini 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 353,67

*zum Zeitpunkt der Analyse

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