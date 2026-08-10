Jefferies & Company Inc.

Jungheinrich Buy

13:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jungheinrich nach detaillierten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die finalen Resultate des Gabelstapler-Herstellers hätten den vorläufigen Eckdaten entsprochen, schrieb Lucas Ferhani in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Die aktuelle Preisentwicklung und die bessere Auftragslage lieferten ein deutlich schöneres Bild für das zweite Halbjahr./rob/edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 02:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 02:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jungheinrich