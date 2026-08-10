Jungheinrich Aktie
Marktkap. 2,61 Mrd. EURKGV 34,87 Div. Rendite 0,82%
WKN 621993
ISIN DE0006219934
Symbol JGHAF
AI Analyse
Jungheinrich Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jungheinrich nach detaillierten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die finalen Resultate des Gabelstapler-Herstellers hätten den vorläufigen Eckdaten entsprochen, schrieb Lucas Ferhani in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Die aktuelle Preisentwicklung und die bessere Auftragslage lieferten ein deutlich schöneres Bild für das zweite Halbjahr./rob/edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 02:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 02:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jungheinrich
Zusammenfassung: Jungheinrich Buy
|Unternehmen:
Jungheinrich AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
33,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
24,60 €
|Abst. Kursziel*:
34,15%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Lucas Ferhani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
-
*zum Zeitpunkt der Analyse
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