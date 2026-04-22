Deutsche Bank AG

K+S Sell

11:06 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für K+S mit einem Kursziel von 10,20 Euro auf "Sell" belassen. Das operative Ergebnis habe über dem Konsens gelegen, schrieb Tristan Lamotte in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf die Eckdaten. Das Kali-Geschäft profitiere aber noch nicht sonderlich von den Verwerfungen durch den Nahost-Krieg. Die Kasseler hätten ihre Jahresziele nicht entsprechend an den Jahresstart angepasst, was als Vorsicht interpretiert werden könne./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 08:14 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: K+S