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Symbol KPLUF

Deutsche Bank AG

K+S Sell

11:06 Uhr
K+S Sell
Aktie in diesem Artikel
K+S AG
15,95 EUR 0,08 EUR 0,50%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für K+S mit einem Kursziel von 10,20 Euro auf "Sell" belassen. Das operative Ergebnis habe über dem Konsens gelegen, schrieb Tristan Lamotte in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf die Eckdaten. Das Kali-Geschäft profitiere aber noch nicht sonderlich von den Verwerfungen durch den Nahost-Krieg. Die Kasseler hätten ihre Jahresziele nicht entsprechend an den Jahresstart angepasst, was als Vorsicht interpretiert werden könne./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 08:14 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: K+S

Zusammenfassung: K+S Sell

Unternehmen:
K+S AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
10,20 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
15,88 €		 Abst. Kursziel*:
-35,77%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
15,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-36,05%
Analyst Name:
Tristan Lamotte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,68 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu K+S AG

11:06 K+S Sell Deutsche Bank AG
22.04.26 K+S Halten DZ BANK
22.04.26 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
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31.03.26 K+S Sell Deutsche Bank AG
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EQS Group EQS-Adhoc: K+S Aktiengesellschaft: EBITDA and adjusted free cash flow in the first quarter of 2026 significantly above market expectations; EBITDA forecast for the full year 2026 raised
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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