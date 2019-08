MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Kion nach Zahlen zum zweiten Quartal von 68 auf 56 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Trotz des beschleunigten Abschwungs des Marktes für Flurförderzeuge habe der Gabelstaplerhersteller beim Auftragseingang, beim Umsatz und bei den Ertragskennziffern überzeugt, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gleichwohl sei das Marktumfeld insgesamt schwieriger geworden, so dass er seine Schätzungen für 2020 reduziert und sein Kursziel nach unten angepasst habe./la/kro



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2019 / 14:07 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2019 / 14:07 / CEST



