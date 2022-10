HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Kion nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Dank des Bereichs Industrial Trucks habe der Staplerhersteller die Erwartungen auf Konzernebene übertroffen, schrieb Analyst Stefan Augustin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Segment Supply Chain Solitions sei indes hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Zudem könnten sich Anleger an dem schwachen freien Mittelfluss (Free Cashflow) stören./mis/jha/