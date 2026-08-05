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Symbol KLKNF

Deutsche Bank AG

KlöcknerCo (KlöCo) Hold

06.08.26
KlöcknerCo (KlöCo) Hold
Aktie in diesem Artikel
Klöckner & Co (KlöCo)
12,36 EUR 0,02 EUR 0,16%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Klöckner & Co auf "Hold" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Der angesichts der Übernahme durch Worthington Steel vor seinem Abschied von der Börse stehende Stahlhändler habe einen etwas stärkeren Ausblick gegeben als erwartet worden sei, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Klöckner & Co

Zusammenfassung: Klöckner Hold

Unternehmen:
Klöckner & Co (KlöCo)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
11,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
12,30 €		 Abst. Kursziel*:
-10,57%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
12,36 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-11,00%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Klöckner & Co (KlöCo)

06.08.26 Klöckner Hold Deutsche Bank AG
23.07.26 Klöckner Hold Deutsche Bank AG
03.07.26 Klöckner Verkaufen DZ BANK
03.07.26 Klöckner Hold Deutsche Bank AG
16.01.26 Klöckner Verkaufen DZ BANK
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EQS Group EQS-AFR: Klöckner & Co SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Klöckner & Co SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Klöckner & Co SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Klöckner & Co SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Klöckner & Co SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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