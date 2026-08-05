Deutsche Bank AG

KlöcknerCo (KlöCo) Hold

06.08.26

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Klöckner & Co auf "Hold" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Der angesichts der Übernahme durch Worthington Steel vor seinem Abschied von der Börse stehende Stahlhändler habe einen etwas stärkeren Ausblick gegeben als erwartet worden sei, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Klöckner & Co